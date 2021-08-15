Детский авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском

В подмосковном Жуковском 20 августа стартует Детский авиационно-космический салон, он продлится три дня, вход для зрителей свободный. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале МАКС.

Специально для проведения фестиваля там зарегистрировали новую посадочную площадку для самолетов и вертолетов малой авиации «Междуречье». 20 августа пройдет отбор участников, которые будут соревноваться в авиамоделировании. Также в преддверии фестиваля проведут репетицию летной программы.

Основная часть мероприятия стартует 21 августа. Будут организованы соревнования по авиаралли, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа. Зрители смогут посмотреть на полеты малой авиации, а также на то, как демонстрируют свои умения парапланеристы.

Под закрытие фестиваля, 22 августа, для всех участников проведут благотворительную акцию. Она будет направлена на помощь детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Недавно широкой публике представили новейшую разработку российской авиации — легкий одномоторный истребитель Checkmate. Его рабочее название — Су-75. Американские специалисты уже бьют тревогу и пишут, что новая разработка России может соревноваться с их истребителями F-35. В США опасаются, что отечественный истребитель может занять мировой рынок, доход Вашингтона при этом уменьшится.