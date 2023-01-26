Подмосковье 26 января 2023, 16:22 Детский агропарк в Домодедове удивит гостей экскурсиями с отсылками к сказкам

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Жители и гости Подмосковья могут посетить детский агропарк сельскохозяйственных животных в Домодедове. Владельцы парка отмечают, что визиты сюда носят не только развлекательный, но и образовательно-воспитательный характер. Так, всем желающим предлагают посетить экскурсии с отсылками к детским сказкам.

«„Конек-горбунок“, „Три поросенка“, „Семеро козлят“ и многие другие истории здесь рассказывают, показывая животных, которые были героями рассказов», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На территории площадью один гектар живут свиньи, утки, страус и другие животные, которых можно покормить и погладить. Сами владельцы агропарка называют этот формат 5D-уровнем, когда дети, привыкшие к изображениям в 2D-экране и плоской картинке, окунаются в мир живой природы.

Агропарк сельскохозяйственных животных — совместный проект крестьянско-фермерских хозяйств «Свободный труд» и «Вершки и корешки». Узнать правила посещения парка можно по ссылке.

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