Детских площадок в Подмосковье станет на 200 больше. Места для них жители впервые выбрали сами

Участникам опроса предложили 1936 адреса. Те из них, которые набрали больше всего голосов, включили в программу на этот год. В результате Подмосковье получит 200 современных игровых зон площадью 300 и 450 квадратных метров.

«Наша самая основная задача — сделать так, чтобы все, что мы выполняем по благоустройству, отвечало на запросы жителей. Обсуждаться должен каждый проект. Мы скрупулезно ведем эту работу», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За последние шесть лет по губернаторской программе установили 1004 детских площадки. Это большие игровые комплексы с мягким и безопасным резиновым покрытием яркого цвета.

С участием подмосковных жителей определили и планы по благоустройству. Так, пользователи портала «Добродел» выбрали 46 общественных пространств. Они преобразятся за 2020 год. Это, например, набережная Клязьмы в Орехово-Зуеве, Акуловский водоканал в Королеве, городской парк в Лосино-Петровском, набережная реки Осетр в Зарайске и завершение третьего этапа благоустройства набережной Сенежа в Солнечногорске.

По словам Хайкина, воплотят в жизнь и проекты в Серпухове, Кашире, Верее, Звездном городке и Пересвете, которые в 2019-м стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма грантов, которые выиграли города, — 314 миллионов рублей. Всего же до конца года благоустройство запланировали в 37 муниципалитетах.

Без пристального внимания не останутся и дворы. Адресный перечень тоже сформировали при поддержке жителей. По итогам голосования 22 тысяч человек благоустроят более 1,3 тысячи дворов. А по проекту «Светлый город» отремонтируют и установят свыше 600 объектов уличного освещения.