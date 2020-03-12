    12 марта 2020, 11:16

    Детских площадок в Подмосковье станет на 200 больше. Места для них жители впервые выбрали сами

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Впервые жители Подмосковья сами определили места для установки новых детских площадок по программе губернатора. Свыше 64,5 тысячи человек проголосовали на портале «Добродел», выбрав на интерактивной карте понравившиеся им точки.
    Детских площадок в Подмосковье станет на 200 больше. Места для них жители впервые выбрали сами

    Участникам опроса предложили 1936 адреса. Те из них, которые набрали больше всего голосов, включили в программу на этот год. В результате Подмосковье получит 200 современных игровых зон площадью 300 и 450 квадратных метров.

    «Наша самая основная задача — сделать так, чтобы все, что мы выполняем по благоустройству, отвечало на запросы жителей. Обсуждаться должен каждый проект. Мы скрупулезно ведем эту работу», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

    За последние шесть лет по губернаторской программе установили 1004 детских площадки. Это большие игровые комплексы с мягким и безопасным резиновым покрытием яркого цвета.

    С участием подмосковных жителей определили и планы по благоустройству. Так, пользователи портала «Добродел» выбрали 46 общественных пространств. Они преобразятся за 2020 год. Это, например, набережная Клязьмы в Орехово-Зуеве, Акуловский водоканал в Королеве, городской парк в Лосино-Петровском, набережная реки Осетр в Зарайске и завершение третьего этапа благоустройства набережной Сенежа в Солнечногорске.

    По словам Хайкина, воплотят в жизнь и проекты в Серпухове, Кашире, Верее, Звездном городке и Пересвете, которые в 2019-м стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма грантов, которые выиграли города, — 314 миллионов рублей. Всего же до конца года благоустройство запланировали в 37 муниципалитетах.

    Без пристального внимания не останутся и дворы. Адресный перечень тоже сформировали при поддержке жителей. По итогам голосования 22 тысяч человек благоустроят более 1,3 тысячи дворов. А по проекту «Светлый город» отремонтируют и установят свыше 600 объектов уличного освещения.