Подмосковье 16 февраля 2023, 10:52 Детские травматологи из Подмосковья спасли девушку с укороченной на 7 сантиметров рукой

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Родители 16-летней девушки обратились за помощью в Московскую областную детскую травматолого-ортопедической больницу. У юной пациентки была ограничена подвижность руки и сильные боли. Конечность была короче другой на семь сантиметров.

Патология развилась на фоне гематогенного остеомиелита — тяжелого инфекционно-воспалительного процесса, при котором происходит гнойное поражение всех элементов кости и окружающих тканей. Главврач больницы Александр Григорьев рассказал, что это одно из самых опасных заболеваний опорно-двигательной системы, которое может привести к инвалидности и смерти.

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«У нашей же пациентки заболевание поразило участок головки плечевой кости, из-за чего она деформировалась и не смогла развиваться как здоровая. Мы провели операцию по наложению стержневого аппарата и остеотомию, то есть кость была разрезана пополам, чтобы „новая кость“ сформировалась в этом промежутке», — поделился он.

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Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Ее продолжат наблюдать травматологи-ортопеды, а после полного восстановления кости металлическую конструкцию удалят.

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