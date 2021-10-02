Детские школы искусств в Воскресенске получили новые музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты закупили в две детские школы искусств Воскресенска. Фортепиано, аккордеоны и баяны здесь не менялись десятилетиями.

Проблему решили в рамках программы «Культурная среда Подмосковья». На приобретение музыкальных инструментов для школы «Лира» из регионального и местного бюджетов было выделено 25,5 миллиона рублей. К новому учебному году дети получили рояли, фортепиано, баяны и аккордеоны. Педагоги назвали это настоящим подарком к 65-летию школы.

По словам одного из воспитанников «Лиры», который учится играть на баяне, у нового инструмента не западают клавиши, поэтому он сможет серьезно улучшить свои результаты. Каждый день мальчик занимается по полтора часа, за плечами у него уже более 30 побед в региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Преподаватель по классу баяна и аккордеона Иван Никифоров рассказал, что раньше инструменты могли не подходить по размеру детям, но теперь такой проблемы не будет.

«Было тяжело на больших инструментах. Дети хотят учиться, родители хотят чтобы их дети играли, но вот не было возможности, потому что тяжелые инструменты, а сейчас большое спасибо государству за эту федеральную программу „Культура“, за то что оно выделило столько, огромную сумму на приобретение для радости детей», — сказал педагог.

Директор школы Ирина Долматова уточнила, что обновить удалось 80% инструментальной базы.

«Это даст новые возможности развития наших учеников и повысит качество образовательного процесса. Мы очень счастливы!» — призналась она.

Также новые инструменты поступили в детскую школу искусств № 5. Среди них — рояль, фортепиано, баяны и аккордеоны. В общей сложности 45 штук.