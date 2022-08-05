Детские школы искусств Подмосковья получили свыше 30 тысяч заявок

Набор в детские школы искусств завершился в Подмосковье. Поступить в них пожелали более 30 тысяч ребят. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Всего на обучение в 186 детских школах искусств поступило более 30 тысяч заявлений», — сказала она.

Каклюгина добавила, что школы дополнительно проводили встречи с поступающими: проверяли музыкальный слух, чувство ритма, память и артистические способности. Основной набор уже завершили, и 1 сентября учиться пойдут 20 тысяч детей.

По словам вице-губернатора, в этом году запись была доступна онлайн — для этого не нужно было приходить в учреждение. Минкультуры области напомнило, что дополнительная приемная кампания пройдет с 15 августа по 30 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья 1 сентября примут свыше миллиона учеников.