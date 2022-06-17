Детские школы искусств Подмосковья получили на 11% заявок больше, чем в прошлом году

Более 28,5 тысячи заявлений поступило в детские школы искусств Подмосковья в этом году. Это на 11% больше, чем в 2021 году.

Поступающие в школы смогли посетить консультации, пройти вступительные испытания в 186 учреждениях. Около 18 тысяч детей уже были зачислены, из них более 9,5 тысячи — на бюджетные места. Еще более двух тысяч юных жителей области ждут творческих испытаний.

Школы организуют дополнительный набор для обучения по предпрофессиональным и общеразвивающим программам с 20 августа, он продлится до 30 сентября.

Записывающие ребенка на обучение смогут ознакомиться с программами на портале Госуслуг. Более 100 тысяч детей уже обучаются в творческих школах.