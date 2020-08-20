Детские школы искусств Подмосковья начали дополнительный набор. Заявления принимают до 30 сентября

Дополнительный набор учеников открыли в 192 детских школах искусств Подмосковья. Подать заявление можно до 30 сентября. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры Московской области.

С 20 августа детские школы искусств начали дополнительный набор учеников. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг до 30 сентября.

Детей принимают в форме очных творческих испытаний. При успешной сдаче экзаменов ребенка зачисляют в учебное учреждение.

При проведении испытаний в школах будут соблюдать все меры безопасности. Так, дети будут приходить на экзамен с учетом утвержденного графика, всем при входе будут измерять температуру, экзаменаторы будут в масках и перчатках.

Также между группами будут проветривать кабинеты и проводить в них влажную уборку. Школы обеспечат антисептиками для рук, одноразовыми стаканами для воды.