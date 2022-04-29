Новые детские сады появятся в двух микрорайонах Балашихи к сентябрю
Два современных детских сада построят в Балашихе к началу осени. Они появятся на улицах Твардовского и Заречной.
Строительство проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров. Детские сады возводят в микрорайонах Южный и Балашиха-2.
Все основные работы по обоим объектам на сегодняшний день завершены
Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что разрешение на ввод планируют получить в июле, чтобы открыть их в сентябре. До конца года в Балашихе свои двери распахнут шесть детских садов.
«За пять лет в регионе было возведено 116 новых детских садов и капитально отремонтировано 145», — добавил Брынцалов.
За этот год в Московской области построят 27 детских садов и 50 палисадиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.