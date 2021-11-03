Детские сады Подмосковья откроются с 8 ноября

Детские сады в Московской области после окончания нерабочих дней заработают в обычном режиме и тоже откроются с 8 ноября. Об этом на своей странице в Instаgrаm написал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Нерабочие дни, которые были объявлены в Подмосковье с 28 октября, решили не продлевать. Ограничения отменят со следующей недели, как и планировалось. Заработают и детские сады.

«Детские сады тоже будут открыты в обычном режиме», — написал Воробьев.

В локдаун работали дежурные группы для детей, чьи родители продолжали трудиться и не имели возможности сидеть дома с ребенком. Но уже с 8 ноября детские сады снова заработают для всех.

В Московской области с 8 ноября также откроются и школы. Заработают рестораны, кафе и бары. Распахнут двери торговые центры, непродовольственные магазины, салоны красоты, кинотеатры. При этом все требования безопасности и меры профилактики ковида в Подмосковье сохранятся, в том числе о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников и всех людей старше 60 лет.