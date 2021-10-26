Детские сады на 125 и 80 мест откроют в Балашихе в сентябре 2022 года

Глава Балашихи проверил ход строительства двух новых детских садов, расположенных на улицах Заречная и Твардовская. Дошкольные учреждения возводят в рамках президентской программы «Образование».

Современный детский сад на 125 мест на улице Заречной построят по многочисленным просьбам жителей.

«В прошлом году было выполнено проектирование этого детского сада. Сейчас мы начали его строительство. Подрядчик активно приступил к работам. В этом году мы планируем поставить коробку и провести инженерные коммуникации и в следующем году выполнить работы по отделке и благоустройству. Учреждение будет выполнено по хорошему типовому проекту, подобные уже есть в других городах Московской области», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

В двухэтажном детском саду площадью 2300 квадратных метров разместят игровые и спальные комнаты, актовый зал и собственный пищеблок. Стоимость объекта составит около 200 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на июль 2022 года.

Источник фото: Евгений Дудин

Детский сад на улице Твардовского будет готов принять 80 воспитанников. Его очень ждали жители микрорайона Южный. Стоимость объекта составит порядка 140 миллионов рублей.

«На территории сада будет организовано благоустройство с верандами и площадками для прогулок, установят малые игровые формы. Проект сада подразумевает красивое визуальное исполнение. Работы ведутся в соответствии с графиком. Никаких нарушений не обнаружено», — сказал замглавы администрации Балашихи Александр Савелов.

Источник фото: Евгений Дудин

Средства на реализацию проектов были выделены из регионального и муниципального бюджетов. Финансирование проекта ведется в соответствии с темпами строительства. Дети могут пойти в новые дошкольные учреждения, начиная с сентября 2022 года.