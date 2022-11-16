16 ноября 2022, 17:49
Детские проекты из Серпухова стали номинантами премии «Большая перемена»
Ребята из Серпухова приняли участие в творческом конкурсе «Большая перемена». Сразу три проекта прошли на следующий этап и стали номинантами премии.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» объединяет креативную молодежь. В этом году участие в нем приняли ребята из Серпухова.
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Эксперты конкурса, среди которых были дети, родители и педагоги, побывали в образовательных учреждениях городского округа и оценили участников.
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Проекты православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго, школы № 3 и школы № 11 вошли в топ-1000 лучших проектов для всестороннего развития детей и молодежи. Они стали номинантами премии конкурса и получили приглашения на следующий этап.
Дальше ребят ждет всероссийское голосование. Победители конкурса смогут выиграть стажировки и гранты, а также путешествия и путевки в международный детский центр «Артек».
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