Подмосковье 16 ноября 2022, 17:49 Детские проекты из Серпухова стали номинантами премии «Большая перемена»

Читать 360tv в

Ребята из Серпухова приняли участие в творческом конкурсе «Большая перемена». Сразу три проекта прошли на следующий этап и стали номинантами премии.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» объединяет креативную молодежь. В этом году участие в нем приняли ребята из Серпухова.

Реклама

Эксперты конкурса, среди которых были дети, родители и педагоги, побывали в образовательных учреждениях городского округа и оценили участников.

Реклама

Проекты православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго, школы № 3 и школы № 11 вошли в топ-1000 лучших проектов для всестороннего развития детей и молодежи. Они стали номинантами премии конкурса и получили приглашения на следующий этап.

Дальше ребят ждет всероссийское голосование. Победители конкурса смогут выиграть стажировки и гранты, а также путешествия и путевки в международный детский центр «Артек».

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.