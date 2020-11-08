Детские площадки в Подольске благоустроят в 2021 году

Детские площадки на улицах Тепличной и Плещеевской в подмосковном Подольске благоустроят в 2021 году по просьбе местных жителей. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

Горожане оставляли свои просьбы на портал «Добродел», их жалобы изучили на специальном заседании. Обращения жителей Подольска рассмотрели управляющий делами администрации округа Эдуард Щепетев, председатель комитета по ЖКХ Илья Скоморохов, зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту — начальник отдела благоустройства Владимир Полинский, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Особое внимание собравшиеся уделили заявкам, поступающим на портал повторно. Сейчас в работе находится 62 обращения от жителей избирательных округов № 2 и 9. Среди них числится просьба благоустроить детские площадки на Тепличной и Плещеевской улицах. Эти островки детства включили в программу комплексного благоустройства дворовых территорий Министерства благоустройства Московской области. Работы там проведут в 2021 году.

Кроме того, местные жители попросили убраться на городском пространстве между улицами Плещеевской и Банной. Максимович пообещал съездить по этому адресу, чтобы определить точную площадь участка и объем предстоящих работ.

Ранее в Лосино-Петровском проверили строительство нового детского сада и кооператива «Светлый». Открыть садик планируется в 2021 году.