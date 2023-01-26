Подмосковье 26 января 2023, 19:30 Новые детские площадки установят в Клину по губернаторской программе в 2023 году

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В Клину определились с пятью адресами для установки детских площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Каждую из них оборудуют безопасными игровыми элементами, освещением и малыми архитектурными формами.

Места для установки площадок определяли местные жители через портал «Добродел». В итоге летом этого года современные детские зоны появятся в селе Спас-Заулок, Решетникове на Молодежной и Центральной улицах, в Высоковске на улице Ленина, а также в селе Воздвиженское и Шевлякове.

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«Новые игровые комплексы будут оборудованы с учётом современных требований к оснащению. Предусмотрено подключение камер видеонаблюдения к системе „Безопасный регион“, ограждение территории» — заявила глава Клина Алена Сокольская.

В этом году за детские зоны проголосовало 2607 местных жителей. Теперь им предстоит определить стилистику игровых комплексов.

В прошлом году игровые конструкции по губернаторской программе обустроили в Покровке, поселке Чайковского и еще три в Клину.

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