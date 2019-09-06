Детские площадки с каруселями и альпинистскими горками открылись в Щелкове

В городском округе Щелково открылись две детские площадки, построенные по губернаторской программе. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

На территории муниципалитета продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Работы завершены в 28 дворах, где установлено 12 новых детских игровых комплексов. Семь из них обустроены по муниципальной программе и пять площадок — по губернаторской, каждая из которых имеет свою тематику. Всего до конца сентября в муниципалитете будет благоустроено 40 дворов.

Очередные площадки открылись для жителей в пятницу, 6 сентября. Вместе с юными щелковцами символическую красную ленточку перерезал исполняющий полномочия главы мунципалитета Сергей Горелов, который отметил, что власти стараются создавать современные и комфортные комплексы в каждом микрорайоне и в каждом дворе.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Сергей Горелов напомнил, что благодаря инициативе губернатора Московской области новые, яркие и нестандартные детские площадки появляются по всему городскому округу Щелково.

«Пусть здесь всегда звучит детский смех! Пусть новая игровая площадка радует детей, дарит веселье, хорошие воспоминания и помогает находить новых друзей», — пожелал исполняющий полномочия главы Щелкова.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Игровые комплексы, установленные по губернаторской программе, выполнены в различной тематике: спорт, замок, транспорт и космос. Городки разделены на две зоны: для малышей — песочница, качели, горки, карусели, а для подростков — уличные тренажеры и альпинистские стенки. Последние пользуются особой любовью юных жителей Щелкова.

«Дети просто в восторге от новой площадки, постоянно тянут сюда. Живем на соседней улице, но в своем дворе пока такой площадки нет, надеюсь, что обязательно появится. Она действительно космос», — поделилась эмоциями местная жительница Ирина Томич.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Детские замки появились в поселке Литвиново и у гипермаркета «Глобус» в Щелкове. В деревне Протасово установлена площадка спортивной тематики, во Фрянове — транспортной, а у щелковской школы № 3 жители предложили установить городок с тематикой «Космос».