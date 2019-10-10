Детские площадки и лавочки. Как изменились дворы в Егорьевске за год

В Егорьевске завершили годовую программу по благоустройству дворов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Так, в 2019 году в Егорьевске благоустроили 29 дворов. Установили 25 новых детских площадок, обустроили парковки и тротуары. Также появились информационные стенды, светильники, лавочки и урны.

«По поручению губернатора Подмосковья ежегодно мы благоустраиваем не менее 10% дворовых территорий и в городе, и в селе. Наши дворы приобретают новый облик. К обсуждению планов благоустройства, приемке работ всегда привлекаем жителей. Работа по созданию комфортной среды в каждом населенном пункте будет обязательно продолжена», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

Жители Егорьевска уже успели оценить перемены. «Двор стал красивым и удобным. На площадке собирается детвора, есть где погулять. Предусмотрены места для машин. Перемены есть. Их нельзя не видеть», — поделился местный житель Семен Богуславский.

Кстати, список дворов для благоустройства формируют с учетом мнения жителей. Для этого на портале «Добродел» проводится голосование. Итоговый перечень утверждают на заседании муниципальной комиссии.

Программа по комплексному благоустройству дворов в регионе почти завершена. Всего с 2015 по 2018 год в Подмосковье провели работы в 6,2 тысячи дворов.