Детские площадки и дворы в Нахабине приведут в порядок за неделю

Красногорск проверили на чистоту и порядок во дворах и общественных пространствах. Состояние благоустройства оценили в поселке Нахабино. На устранение недочетов там дадут неделю.

Комиссия во главе с руководителем Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланой Аиповой в основном осматривала в округе адреса из топ-обращений жителей на «Добродел». Специалистов сопровождал глава Красногорска Дмитрий Волков и представители управляющих компаний.

В поселке Нахабино возле домов № 52, 52а, 52б, 57 по Красноармейской улице обнаружили навалы строительных отходов, поврежденное ограждение контейнерной площадки и мусор на газонах. Картину у дома № 54 испортили автопокрышки. Здесь же, как и рядом с домом № 63, ненадлежащим оказалось состояние игровых элементов на детской игровой площадке.

Поврежденные ограждения выявили у домов № 53 и 61. На фасаде здания возле дома № 51 красовалось граффити. Комиссия отметила, что подрядчика ООО «Оникс», который не справляется со своими обязанностями в полной мере, необходимо заменить.

«Необходимо наращивать выполнение уборки дворов собственными силами управляющих компаний, потому что по результатам конкурентных процедур не всегда попадаются добросовестные подрядчики», — сказала Аипова, дав неделю на устранение всех выявленных дефектов.

За установленное время в поселке должны провести ямочный ремонт, избавиться от недостатков на детских площадках, нефункциональных ограждений и отработанных покрышек.

«Этой весной мы решили, что территории должны все-таки приблизиться к современным реалиям и стать более экологичными, поэтому важно убрать весь декор и клумбы из покрышек. Когда становится тепло, под действием солнечных лучей они выделяют много вредных веществ в почву», — подчеркнула Аипова.

Люди старшего возраста, добавила она, пытаются таким образом обезопасить цветы и украсить дворы.

«Но мы предлагаем альтернативу в виде помощи в организации цветников и обмениваем клумбы и скульптуры из шин на саженцы», — резюмировала руководителем Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Инспекционные объезды территорий городских округов Московской области проводят регулярно — в соответствие с самыми частыми упоминаниями в «Доброделе». Всего с начала года по компетенции ГУСТ в «Добродел» поступило более 151 тысячи обращений. Инспекция уже прошла в Долгопрудном, Мытищах, Реутове, Лобне, Дзержинском, Одинцовском, Солнечногорске, Волоколамске, Дмитровском, Домодедове, Красногорске.