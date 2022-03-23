Детские образовательные выставки «Тело человека» и «Здоровая еда» открылись в Подмосковье

Детские интерактивные выставки «Тело человека» в «Vegas Кунцево» и «Здоровая еда» в «Vegas Каширское» будут работать до 11 апреля. Обе экспозиции, созданные специально для торгово-развлекательных центров, открылись 20 марта. По будням участие бесплатное.

Дети смогут узнать все о человеческом теле и здоровой еде с помощью музейных экспонатов и поучаствовать в увлекательных играх с помощью сенсорных экранов, планшетов и приложения дополненной реальности. Изучать тело человека ребята будут в костюмах докторов. При помощи реквизита они выяснят, как работают мозг, сердце, дыхательная система, желудок, органы чувств, узнают подробнее о скелете и костях, коже и мышцах, а также о том, что значит быть здоровым и как этому помогает правильное питание.

С пятницы по воскресенье вход на выставки осуществляется в составе экскурсионной группы. Нужно предъявить чек на сумму от пяти тысяч рублей на покупки в ТРК Vegas.

«Сеть ТРК Vegas всегда была ориентирована на развитие детского и семейного кластера, поэтому на 2022 год запланированы образовательные экспозиции в каждом торгово-развлекательном комплексе, а также цикл регулярных мероприятий», — отметил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Организатор выставок, управляющий партнер U&C Наталия Кермедчиева добавила, что интерактивные выставки погружают зрителя в новую реальность, позволяя ему быть не только наблюдателем, но и действующим лицом. А возможность узнавать новое через игру делает процесс обучения легким и интересным для ребенка.

«Такой подход — классная трансформация концепции традиционных выставок», — считает Кермедчиева.

Адреса:

Выставка «Тело Человека» в «ТРК Vegas Кунцево» — 56-й километр МКАД (метро «Кунцевская»).

Выставка «Здоровая еда» в «ТРК Vegas Каширское» — 24-й километр МКАД (метро «Домодедовская»).