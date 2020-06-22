Детские медицинские маски начнут шить в Солнечногорске. Они будут лучше защищать малышей от инфекций

Маски для взрослых хуже защищают детей от коронавируса. Средства защиты съезжают с носа или со рта, и ребенок рискует заразиться. Маски маленького размера начнут изготавливать в Солнечногорске.

Стандартные медицинские маски хуже защищают от инфекции детей, потому что они могут съезжать с носа или со рта. Поэтому в России начнут шить средства защиты малого размера. Одно из производств откроют в городском округе Солнечногорск.

Протестировать маски на добровольцах разных возрастов решили голландские ученые. Стало ясно — дети больше двигаются и средства защиты у них съезжают, в итоге нос или рот остаются открытыми. Из-за этого снижается уровень защиты.

Недостаток помогут исправить маски маленького размера. В России и сейчас продаются иностранные и отечественные средства защиты для детей, но они занимают всего 1% рынка. А по словам экспертов, необходимость в них возрастет с началом нового учебного года.