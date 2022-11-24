Подмосковье 24 ноября 2022, 12:20 Детские коллективы выступят на музыкальном фестивале в Мелихове 27 ноября

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Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича» пройдет в музее-заповеднике «Мелихово» 27 ноября. На нем прозвучат произведения композиторов-классиков для фортепиано, скрипки, виолончели, гитары, флейты и русских народных инструментов.

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Участниками фестиваля станут старшие классы и ансамбли детских школ искусств Подмосковья и других регионов. Мероприятие даст им возможность проявить свои таланты.

По словам Минкультуры региона, музыка всегда сопровождала семью Чеховых — для них в Мелихово устраивали творческие вечера.

Фестиваль начнется в 12:00.

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