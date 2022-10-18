Детские коллективы Балашихи и Сергиева Посада приняли участие в «Театральном поединке» | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 20:34 Детские коллективы Балашихи и Сергиева Посада приняли участие в «Театральном поединке»

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В Балашихе прошел детский театральный баттл. Соревновались в актерском мастерстве и импровизации коллективы из Сергиева Посада и Балашихи.

Этот этап театрального соревнования не первый. Начинали соревноваться 32 коллектива. После первых баттлов на вылет осталось 16 театральных групп. Весной Балашиха обыграла команду из Котельников.

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Теперь на сцене бьются за шанс выступить в финале перед представителями театральных вузов.

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«Ребята борются как раз именно за то, чтобы среди огромного количества желающих оказаться в этой индустрии, быть замеченными, быть увиденными. А дальше с помощью тех специалистов из театральных вузов, кастинг-агентств уже себя максимально реализовывать», — рассказал директор проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин.

В состязании всего пять раундов. В одном из раундов нужно составить коллективом непрерывный рассказ на заданный вопрос. В другом раунде придется играть импровизацию с предметом. Ребята показывают сценку, а зал должен угадать что обыгрывают участники.

На этом этапе члены жюри присудили победу команде из Балашихи. Ребята проходят в следующий этап и продолжат борьбу за финал. Он пройдет 3 декабря в Московском губернском театре.