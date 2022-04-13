Детские игровые площадки и качество ямочного ремонта во дворах проверили в Реутове

Глава Реутова проверил качество ямочного ремонта во дворах и детские игровые площадки после зимы. Представители комиссии убедились, что мусор и снег не скапливается на детских площадках и что сломанных и опасных элементов тут точно нет.

Источник фото: телеканал «360»

Станислав Каторов вместе с заместителями, директорами управляющих компаний и представителями Главного управления содержания территорий Московской области побывал во дворах на улицах Дзержинского, Комсомольской, Войтовича, Южной, Юбилейном проспекте, Академика Челомея и Носовихинском шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

Также комиссия побывала в многоэтажках, которые находятся на обслуживании управляющей компании «РеутКомфорт». Осмотрели лифты, светильники, проверили, есть ли графики уборки подъездов.

Глава городского округа поручил отремонтировать покрытие детских площадок и покрасить лавочки во дворе 6-го дома по улице Реутовских ополченцев.

«Можно в принципе уже завтра начинать. Хорошей морилкой пройти прокрасить. У вас уже все готово будет. Лавочки уже можно покрасить, сейчас уже будет тепло. Дождя не будет, завтра можно вот эти все работы провести», — сказал Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Реутове грядет инвентаризация всех спортплощадок на улице Октября. Обновят покрытия, баскетбольные корзины и ограждения. Такие обходы будут проходить в округе теперь каждую неделю, чтобы не дожидаться жалоб жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о проведении апрельских субботников.