Подмосковье 19 апреля 2024, 16:15 Детские и спортивные площадки в Тимонове благоустроят Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Качество содержания детских, спортивных и контейнерных площадок проверили в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Все выявленные замечания устранят и проведут благоустройство.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай проинспектировал микрорайон Тимоново в рамках месячника благоустройства. Вместе с представителями профильных служб он проверил состояние центральных улиц и дворов.

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Он поручил в ближайшие дни устранить все выявленные замечания по содержанию контейнерных, детских и спортивных площадок, а также решить вопрос с рекламными объявлениями в несанкционированных местах.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Все недочеты уже инвентаризированы, в плановом режиме приступили к устранению дефектов. Также обратил внимание, что на общественных территориях начали установку урн для бросового мусора, что должно сделать наши газоны чище», — отметил Александр Мамлай.

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