Детские фильмы и научные опыты. Фестиваль «Кино наших друзей» открылся в Дубне

Первый фестиваль детских фильмов «Кино наших друзей» проходит в Дубне. Киносмотр в Доме культуры «Мир» открыл фильм о Снежной Королеве. Фестиваль организовал Объединенный институт ядерных исследований.

Источник фото: телеканал «360»

Зрителями кинокартин на фестивале стали не только дети. Жительницу Дубны Ольгу заинтриговало, что фильм необычный, это сказка, но — современная.

Источник фото: телеканал «360»

«Я просто среагировала на „Снежная Королева“. А так как потом в рамках этого мероприятия идет „Пан Клякса“ и „Три орешка для Золушки“, я решила, что это что-то из старенького, но я пропустила. Поэтому мы пришли сюда посмотреть. И я только сейчас узнала, что это — современное кино и там будет что-то альтернативное тому, что написано у Андерсена. Поэтому посмотреть интересно», — делится жительница г. о. Дубна Ольга Гапонова.

Источник фото: телеканал «360»

Перед показом фильма состоялась встреча с актерами и режиссером Натальей Бондарчук. Она сняла множество детских лент, в том числе — поэтическую историю «Детство Бэмби».

Источник фото: телеканал «360»

«Я попала на север, в Ямал, увидела, как там люди живут, по-настоящему северные люди. И тогда я поняла, что хочу сделать сказку по-новому, на материале современных детей, живущих на Ямале. Сама я — бабушка Нэнга. Вы увидите, что я смело управляю оленем. Это, действительно, было непросто», — рассказала режиссер Наталья Бондарчук.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль детских фильмов «Кино наших друзей» организовал Объединенный институт ядерных исследований. Он проводится в Дубне впервые. В наукограде представят картины, снятые в странах, сотрудничающих с организацией. Также на фестивале сложатся две истории — сказочная и научная. Иностранные ученые покажут опыты с водородом и сухим льдом.

«Мы попросили молодых ученых — физиков из ОИЯИ — для наших юных зрителей подготовить шоу. Будто пан Клякса из своей академии пришел в гости к нашим маленьким зрителям», — сказала директор ДК «Мир» Татьяна Полубояринова.

Источник фото: телеканал «360»

Отечественный фильм начал программу фестиваля. Продолжит ее польская «Академия пана Кляксы». На следующий день — ставшая классической чешская история «Три орешка для Золушки». Она — одна из самых любимых киносказок российских детей уже много поколений. В течение почти 50 лет — обязательна в предновогодних эфирах на телевидении.