Детские дни начнутся в поликлиниках Подмосковья с 14 августа

Во всех детских поликлиниках Московской области с 14 августа по 4 сентября будут проходить детские дни. Родители за считанные минуты смогут получить справки для посещения различных организаций, сдать все необходимые анализы и провести комплексное обследование.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на подмосковный Минздрав, дети, по разным причинам уже проходившие осмотр у узких специалистов в этом году, документы для посещения детского сада или школы смогут получить очень просто. Им нужно обратиться в кабинет «Справка в один шаг». Они работают во всех детских поликлиниках Подмосковья.

Эти кабинеты в последние недели августа будут работать по продленному графику до 20:00. Посетить их можно в будние дни и по субботам. В Люберцах до начала осени «Справка в один шаг» будет работать по воскресеньям.

В этом году в подмосковные школы пойдет рекордное число первоклассников — свыше 115 тысяч школьников. Всем им нужно пройти медосмотр.

К 2025 году в Чехове построят детскую поликлинику. Она рассчитана на 500 посещений в смену.