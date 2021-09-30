Детская военно-спортивная игра «Победа» стартовала в Подмосковье

Крупнейшая военно-спортивная игра для детей стартовала сегодня в поселке Калининец Наро-Фоминского округа. На соревнования приехало более 70 сборных из разных регионов.

«Она продолжает традиции „Зарницы“ — военно-спортивной игры, на которой выросло несколько поколений молодежи нашей страны», — отметил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов во время выступления на открытии игры.

В этом году основные мероприятия проходят в Подмосковье с 29 сентября по 3 октября — в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино.

Главный конкурс игры пройдет 2 октября. Командам нужно будет на время отразить атаку условных диверсантов, преодолеть зараженную местность и примерить на себя роль саперов.

Игру «Победа» ежегодно проводит «Юнармия» совместно с Минобороны, Минпросвещения и Российским движением школьников.