Подмосковье 16 ноября 2023, 22:50 Детская школа искусств в Подольске переехала в новое помещение Телеканал «360»

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Детская школа искусств «Моя Русь» в Подольске переехала в новое помещение, которое в два раза больше предыдущего. Учреждение посетил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

Школа искусств «Моя Русь» одна из немногих в регионе и единственная в Подольске специализируется именно на изучении традиционного народного творчества.

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На «Музыкальном фольклоре» вместе с сольфеджио изучают, например, игру на традиционных народных инструментах и фольклорное пение. Направление «Декоративно-прикладное творчество» также отличается от привычного. Дети здесь учатся писать по дереву, создают глиняные игрушки, делают художественную вышивку.

Учреждение «Моя Русь» основали в октябре 1994 года.

«Это уже третье помещение, здание. В начале у нас была гимназия № 4. Нам там выделили зал актовый и два кабинета. Из гимназии мы уходили, нас было 120 человек детей. И всего шесть преподавателей», — сообщила основательница МУ ДШИ «Моя Русь», заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова.

Сегодня воспитанников уже 340. В два раза увеличилась и площадь помещений — более 500 «квадратов» занимают 14 просторных кабинетов.

«Так как мы долгое время находились в здании КДЦ „Южный“, нам выделили помещение вместо библиотеки», — заявила директор школы Евгения Блинкова.

Библиотека переехала в здание культурно-досугового центра «Южный», где раньше находилась «Моя Русь». Григорий Артамонов внимательно осмотрел все новые помещения школы искусств и поручил включить в план на следующий год ремонт лестничных пролетов и фасада здания на Молодежной, 9.

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