Подмосковье 23 ноября 2023, 12:41 Детская школа искусств в Ногинске отпраздновала 75-летие Телеканал «360»

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Ногинской детской школе искусств исполнилось 75 лет. В районом доме культуры прошел праздничный концерт, на котором выступили воспитанники и преподаватели школы.

Музыкальная школа основана в 1948 году и за 75 лет прошла путь от нескольких классов в здании Ногинского педагогического техникума до объекта культурного наследия с большой материально-технической базой.

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В стенах Ногинской детской школы искусств обучается более 800 человек. За годы работы школа выпустила четыре тысячи детей.

«Так как у нас огромное количество конкурсов, которые входят в рейтинг Московской области, мы в них участвуем. Постоянно идет подготовка к этим конкурсам, и мы добиваемся высоких результатов», — рассказал директор Ногинской детской школы искусств Сергей Кылосов.

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Ногинская школа искусств занимает девятую строчку в рейтинге Московской области из 200 учреждений культуры.

«Выпускники могут не стать великими музыкантами, но они станут достойными людьми. За это спасибо педагогам школы искусств», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

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К юбилею школы преподавателей наградили почетными грамотами Министерства культуры и туризма Московской области, медалями «За вклад в развитие Богородского городского округа», грамотами Совета депутатов, грамотами Управления культуры.

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