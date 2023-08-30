Подмосковье 30 августа 2023, 19:03 Детская школа искусств в Коломне откроется 1 сентября после капремонта Министерство культуры и туризма МО

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Сергиевская детская школа искусств в Коломне возобновит работу 1 сентября после капитального ремонта. Работы по обновлению учреждения провели по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в Минкультуры Московской области.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, ремонт школы в поселке Сергиевский проводился в 2022–2023 годах за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В учреждении будет обучаться 300 детей по пяти направлениям.

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Школа искусств в Коломне на протяжении почти 60 лет готовит юных музыкантов, хореографов и художников. Многие ее выпускники связали свою жизнь с искусством, некоторые вернулись в школу преподавателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям регионе открыли для занятий спортом более 400 школьных стадионов.

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