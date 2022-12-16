Подмосковье 16 декабря 2022, 14:58 Детская школа искусств открылась после капитального ремонта в Дмитрове

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Торжественное открытие обновленного здания детской школы искусств состоялось в Дмитрове. На капитальный ремонт учреждения было направлено 76,5 миллиона рублей.

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В этом году Дмитровская ДШИ отмечает 85-летие. В ее состав входят восемь отделений, расположенных в Дмитрове, Яхроме, селах Рогачево и Озерецкое, поселках Новосиньково, Рыбное и Горки-25. По нацпроекту «Культура» в основном здании школы провели капитальный ремонт. Здесь обновили инженерные коммуникации и интерьеры, закупили новые музыкальные инструменты.

«Ранее в рамках нацпроекта „Культура“ уже проведен ремонт здания Куровской и Ивантеевской школ. Также начаты работы по обновлению здания Сергиевской ДШИ в городском округе Коломна. Двигаемся в этом направлении последовательно, чтобы еще больше ребят получили возможность развивать свои таланты», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В Дмитровской школе обучаются более тысячи детей, которые не раз становились победителями и призерами крупных конкурсов. Например, в 2022 году занимающийся по классу «Труба» Тимофей Карасев стал стипендиатом Фонда «Новые имена».

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