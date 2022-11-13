Подмосковье 13 ноября 2022, 22:27 Детская школа искусств «Орфей» в Луховицах отметила 15-летие

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В Луховицах детская школа искусств «Орфей» отпраздновала свое 15-летие. В честь юбилея устроили концерт и наградили педагогов.

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«В нашей школе ведется работа по выявлению одаренных детей. Выпускники школы, выбравшие искусство своей профессиональной деятельностью, успешно продолжают обучение в средне-профессиональных и высших профессиональных учреждениях», — рассказала директор школы искусств «Орфей» Олеся Пономарева.

В школе работают два отделения — музыкальное и художественное. За полтора десятка лет коллектив школы достиг больших успехов, завоевал немало наград и дипломов.

Воспитанники «Орфея» участвовали в региональных, всероссийских и международных конкурсах. 13 учащихся стали лауреатами именной стипендии губернатора Подмосковья, а один — премии президента.

«Количество обучающихся выросло за эти годы в два раза. Было меньше 500 человек, сейчас около тысячи. И особенно приятно, что мы кузница кадров. Дальше выпускники нашего „Орфея“ идут обучаться в том числе в таких мощнейших училищах, как Гнесинка, в Рязани, в Коломне — везде», — сказал глава г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

За многолетний труд и успехи в воспитании подрастающего поколения учителям школы вручили благодарственные письма и почетные грамоты от Московской областной думы, главы округа и местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что первый хоровой фестиваль-конкурс «Мажория» прошел в Королеве.