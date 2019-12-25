Детская школа искусств «Элегия» открылась в Воскресенске

В Новлянском микрорайоне Воскресенска открылась детская школа искусств «Элегия». Контракт на ее строительство был заключен в сентябре 2018 года. Современное двухэтажное здание ввели в эксплуатацию за короткий период. Новое учреждение рассчитано на 600 воспитанников, сообщила пресс-служба администрации Воскресенского округа.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

В Новлянском микрорайоне, где открылось новое здание школы искусств, проживают порядка 30 тысяч жителей. Раньше школа располагалась в помещениях гимназии №1. На классы для занятий музыкой и танцами не хватало площади. Также не было возможности оборудовать костюмерные, помещения для хранения музыкальных инструментов, кабинеты для административно-хозяйственного персонала и учительской. В школе не было даже самого важного — концертного зала. Кроме того, функционировало всего два отделения: музыкальное и хореографическое.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

Теперь же откроется еще три: изобразительное искусство, театральное искусство и компьютерная музыка. Появился и концертный зал на 120 мест. Полностью обеспечена доступность для маломобильных групп населения, благоустроена прилегающая территория.

«Не хочется сегодня говорить чиновничьих слов. Ждать столько лет и дождаться — это дорогого стоит. У школы более 1000 выпускников. Это огромная семья, у которой обязательно должен быть дом. Он наконец-то появился благодаря губернаторской программе, стараниям местной администрации, усилиям педагогического коллектива, директора школы. Дай Бог вам успехов, побед! У вас очень интересная творческая жизнь. Ждем вас на лучших площадках Подмосковья. Обещаю, что буду рассказывать о вас и привлекать для выступлений», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

«Поздравляю творчески одаренных юных воскресенцев и их родителей с долгожданным открытием ДШИ. Желаю успехов в освоении выбранного вида искусства, весомых достижений и побед на конкурсах самого высокого уровня! А педагогическому персоналу, для которого переезд в новое здание — тоже большой праздник, желаю как можно продуктивнее передавать юным талантам свои знания и дарить им возможность развиваться и реализовываться в творческом направлении», — обратился к собравшимся глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

Педагоги школы поблагодарили власти за новое здание, в частности, они отметили, что большим плюсом теперь будет то, что при работе не надо будет подстраиваться под расписание гимназии.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

«Я работаю в этой школе с ее основания — уже 27 лет. Очень рада, что теперь в нашем распоряжении собственное здание, у каждого учителя свой класс. Не нужно подстраиваться под коллег и расписание работы общеобразовательной школы. Это прекрасно! Теперь составим удобные графики для себя и наших учеников. Все педагоги очень ждали этого события, все принимали участие в подготовке школы к открытию: наводили порядок, расставляли мебель. Делали все, чтобы приблизить дату переезда. Чувство гордости меня сегодня переполняет», — поделилась эмоциями преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы Раиса Касицкая.

Источник фото: пресс-служба администрации Воскресенского городского округа

Анна Гиголян воспитывает двоих детей, которые занимаются в школе искусств. Дочке всего 5 лет, она танцует. А ее брату — 8 лет, и он изучает игру на домре. Мама малышей в восторге от нового здания учреждения культуры: «Мои дети с огромной радостью ходят на занятия. У нас великолепные педагоги, которые прививают любовь к прекрасному. Раньше было очень тесно, а теперь у детей уроки будут проходить в просторных и светлых помещениях. Тут много воздуха, созданы все условия для вдохновения! Рада, что мои дети могут развиваться в искусстве, а не проводить время в интернете».