Подмосковье 07 января 2023, 22:06 Детская рождественская литургия прошла в Одинцове

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Детско-юношеский хор Георгиевского кафедрального собора выступил перед верующими на детской рождественской литургии в Одинцове. Также верующих с Рождеством Христовым поздравил отец Александр.

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«Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Это великий праздник. Творец мира ради каждого из нас мир создал, он еще и ради каждого из нас в этот мир пришел. Чтобы всех нас объединить, чтобы избавить нас от страхов, чтобы вдохновить, чтобы мы могли называться великим именем — детьми Божьими. И чтобы мы могли с ним разделить его радость, которая нам здесь, в нашей земной жизни явлена в литургии и причастии», — сказал отец Александр.

Молодой выпускник Гнесинки Феодосий Дернович уже несколько лет поет в Георгиевском соборе. Предложение создать и возглавить детско-юношеский хор принял сразу — считает, что это хороший опыт для молодого хормейстера.

В хор принимают ребят от 10 до 25 лет с начальным музыкальным уровнем подготовки. Отбор есть, но не строгий, главное — это желание ребенка научиться петь в церковном хоре и быть готовым петь несколько часов во время богослужения.

«На самом деле очень много теоретических знаний я получила благодаря детско-юношескому хору, поэтому мне учиться достаточно легко», — отметила юная исполнительница Сюзанна Арсенян.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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