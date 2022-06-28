Детская поликлиника в Лобне получила новый рентген-аппарат

Новое рентгенологическое оборудование заработало в детской поликлинике в Лобне. Аппарат сможет проводить более 40 исследований в сутки. Его уже испытали на себе первые пациенты.

Рентген-аппарат сможет проводить широкий спектр исследований детям любого возраста. Раньше им приходилось обследоваться в городской поликлинике № 1, которая находится в другом микрорайоне Лобни. Теперь провести диагностику можно в специальном кабинете.

«Аппарат обладает высоким разрешением — снимки будут высокого качества. А также отличается низкой лучевой нагрузкой. Отмечу, что результаты исследования будут отображаться в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуг», — рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Перед установкой аппарата в кабинете сделали ремонт. Техника была закуплена по поручению губернатора области Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение». Стоимость оборудования составила около 12 миллионов рублей.