Детская поликлиника в Ивантеевке получила новый рентген-аппарат

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в детской поликлинике Ивантеевки. Он поможет проводить широкий спектр исследований для юных жителей города.

Раньше маленьким пациентам приходилось ходить на обследование во взрослую поликлинику. Теперь аппарат позволит сделать процедуру доступнее и быстрее. Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что результаты будут доступны на портале госуслуг.

«Важно, что аппарат обладает отличными техническими характеристиками: высоким качеством снимков и низкой лучевой нагрузкой», — отметила Стригункова.

Стоимость нового оборудования — более 11 миллионов рублей. Оно было закуплено по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году планируют заменить пять рентген-аппаратов в поликлиниках Ивантеевки, Лесного, Клязьмы и Пушкино.