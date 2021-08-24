Детская поликлиника с отделением физиотерапии открылась в Химках

В Химках начала принимать пациентов детская поликлиника № 5. В ней есть отделение физиотерапии и соляная камера. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Там уже начали принимать пациентов. Медицинское учреждение находится в микрорайоне Сходня, на улице Мичурина.

В медицинском учреждении есть педиатрическое отделение, отделение функциональной диагностики и отделение физиотерапии, где представлены все виды физиотерапевтических методов лечения. Для пациентов обустроили и соляную камеру. В поликлинике будет работать зал ЛФК с велотренажером, гимнастическими снарядами и сухим бассейном.

«Мы продолжаем уделять особое внимание развитию первичного звена. Детская поликлиника № 5 в Химках соответствует всем современным требованиям. Открытие медицинского учреждения значительно повысит качество и доступность медицинской помощи детскому населению», — пояснила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Министр отметила, что в поликлинике в режиме дневного стационара дети будут проходить реабилитацию после перенесенных заболеваний дыхательной системы.

Пациентов будут принимать хирург, отоларинголог, офтальмолог, невролог, гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог и другие узкопрофильные специалисты.

«Мы очень ждали открытие детской поликлиники. Теперь у нас все врачи рядом с домом, и мы не будем ездить в другие концы города для получения консультаций специалистов», — поделилась впечатлениями мама ребенка Елена Кушик.

Новое здание поликлиники соответствует всем требованиям. При строительстве учли принципы безбарьерной среды для маломобильных пациентов. Пандусы оснастили кнопками для вызова медицинского персонала. У здания сделали парковку.