Детская площадка в пляжном стиле появилась в Луховицах

В парке имени Воробьева в Луховицах установили необычную детскую площадку. Для детей здесь организовали множество аттракционов, тарзанку и веревочный парк.

Игровая зона большая и напоминает пляж. В качестве покрытия здесь использовали мягкий речной песок. Игровой городок сделан в экостиле и все аттракционы выполнены из дерева и металла. Здесь есть горки, качели, балансиры и даже канатная дорога. Площадка уже стала настоящей достопримечательностью, и теперь здесь каждый день гуляют сотни маленьких горожан.

Площадку установили в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».