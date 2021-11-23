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    23 ноября 2021, 14:40

    Детская площадка открылась в Кузьминском лесопарке в Котельниках

    Новую площадку для детей открыли в Кузьминском лесу в рамках президентского проекта

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Кузьминском лесопарке открыли детскую площадку. Ее построили в рамках президентского проекта. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин осмотрел новую площадку и обсудил с жителями подготовку к «Зиме в Подмосковье».

    Детская площадка открылась в Кузьминском лесопарке в Котельниках

    В лесопарке в рамках программы «Зима в Подмосковье» установят зимнюю горку с двумя спусками. Вместе с жителями было выбрано место для ее установки. Также в преддверии Нового года парк украсят гирляндами.

    Детская площадка открылась в Кузьминском лесопарке в Котельниках | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Кузьминский лес, он всегда у нас пользовался большим спросом. Здесь гуляет большое количество наших жителей и детей. Кроме того, здесь всегда было спортивное ядро — футбольное поле, хоккейная коробка», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

    Детская площадка открылась в Кузьминском лесопарке в Котельниках | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Жители Котельников с нетерпением ждут реализацию второго этапа благоустройства лесопарка, к которому приступят в 2022 году. В его рамках будет реконструирован стадион «Здоровье».