Детская площадка открылась в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В Кузьминском лесопарке открыли детскую площадку. Ее построили в рамках президентского проекта. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин осмотрел новую площадку и обсудил с жителями подготовку к «Зиме в Подмосковье».

В лесопарке в рамках программы «Зима в Подмосковье» установят зимнюю горку с двумя спусками. Вместе с жителями было выбрано место для ее установки. Также в преддверии Нового года парк украсят гирляндами.

Источник фото: телеканал «360»

«Кузьминский лес, он всегда у нас пользовался большим спросом. Здесь гуляет большое количество наших жителей и детей. Кроме того, здесь всегда было спортивное ядро — футбольное поле, хоккейная коробка», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Котельников с нетерпением ждут реализацию второго этапа благоустройства лесопарка, к которому приступят в 2022 году. В его рамках будет реконструирован стадион «Здоровье».