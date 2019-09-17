Детская площадка открылась в деревне Савинская Ликино-Дулева
Общая стоимость детского городка в Савинской составила 7,5 миллиона рублей. Игровую площадку и взрослые, и маленькие жители деревни ждали с большим нетерпением.
«От жителей Савинской было много обращений в администрацию на установку в их деревне такой игровой площадки, — рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Денис Банцекин. — Это удалось осуществить за счет бюджета Московской области, плюс на деньги муниципалитета, которые пошли на организацию подъездных путей: здесь сделаны тротуарные дорожки, новая парковка и основание под детский городок».
Денис Банцекин пообещал, что до конца текущего месяца на площадке будет проведено освещение. Игровой комплекс находится под круглосуточным видеонаблюдением.
Жители деревни Савинская сами выбрали игровые элементы для детского городка с помощью голосования. Благодаря этому, на площадке установили скалодром, канатную пирамиду, качели, горки, спортивные тренажеры и другие развлечения для ребят всех возрастов. Савинцы остались довольны.
«Мне все нравится на площадке, особенно тренажеры и горки. Я теперь постоянно буду сюда приходить играть. Тут очень весело и интересно», — поделилась впечатлениями Маша Щукина.
Жительница Савинской Татьяна Карасева очень рада открытию игрового городка в деревне, а дети, по ее словам, просто счастливы: «Мы все очень ждали открытия площадки. Ребятишки каждый день караулили».
В день открытия детский городок мгновенно заполнили ребята. Всем хотелось опробовать новое развлечение, залезть на каждую горку и лестницу.
Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Максим Коркин поблагодарил губернатора Московской области за поддержку в установке современных игровых комплексов для детей. «Теперь мы будем контролировать, как жители обращаются с новым детским городком. Его надо беречь, чтобы он прослужил савинцам много-много лет», — добавил Максим Коркин.
В начале сентября подобная игровая площадка открылась в деревне Кабаново, теперь — в деревне Савинская. Совсем скоро губернаторская детская площадка появится в деревне Новое.