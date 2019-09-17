Детская площадка открылась в деревне Савинская Ликино-Дулева

В деревне Савинская открылась новая детская игровая площадка. Она была построена в рамках программы губернатора Московской области «Комфортная городская среда». Об этом сообщила администрация городского округа Орехово-Зуево.

Общая стоимость детского городка в Савинской составила 7,5 миллиона рублей. Игровую площадку и взрослые, и маленькие жители деревни ждали с большим нетерпением.

«От жителей Савинской было много обращений в администрацию на установку в их деревне такой игровой площадки, — рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Денис Банцекин. — Это удалось осуществить за счет бюджета Московской области, плюс на деньги муниципалитета, которые пошли на организацию подъездных путей: здесь сделаны тротуарные дорожки, новая парковка и основание под детский городок».

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Денис Банцекин пообещал, что до конца текущего месяца на площадке будет проведено освещение. Игровой комплекс находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Жители деревни Савинская сами выбрали игровые элементы для детского городка с помощью голосования. Благодаря этому, на площадке установили скалодром, канатную пирамиду, качели, горки, спортивные тренажеры и другие развлечения для ребят всех возрастов. Савинцы остались довольны.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

«Мне все нравится на площадке, особенно тренажеры и горки. Я теперь постоянно буду сюда приходить играть. Тут очень весело и интересно», — поделилась впечатлениями Маша Щукина.

Жительница Савинской Татьяна Карасева очень рада открытию игрового городка в деревне, а дети, по ее словам, просто счастливы: «Мы все очень ждали открытия площадки. Ребятишки каждый день караулили».

В день открытия детский городок мгновенно заполнили ребята. Всем хотелось опробовать новое развлечение, залезть на каждую горку и лестницу.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Максим Коркин поблагодарил губернатора Московской области за поддержку в установке современных игровых комплексов для детей. «Теперь мы будем контролировать, как жители обращаются с новым детским городком. Его надо беречь, чтобы он прослужил савинцам много-много лет», — добавил Максим Коркин.

В начале сентября подобная игровая площадка открылась в деревне Кабаново, теперь — в деревне Савинская. Совсем скоро губернаторская детская площадка появится в деревне Новое.