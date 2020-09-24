Детская площадка для особых детей

В детском центре «Журавушка» появилась площадка для особенных детей. Теперь его воспитанники смогут испытать те самые эмоции, от покатушек на качелях и горках.

Проект для России уникальный. Главная задача — обеспечить доступ детей-колясочников не только к играм на свежем воздухе, но и помочь им почувствовать те самые неподдельные эмоции от обычной для многих прогулки.

ООО «Кроношпан» уже 13 лет патронирует реабилитационный центр для детей. На создание такой необычной и важной игровой площадки ушло два года.

«[Обычные] площадки не предусматривают, чтобы въезжать в них на коляске, а так как мы не ходячие дети, для нас это очень важно. Потому что ребенок хочет играть, как и все остальные дети», — рассказала мама воспитанника ГАУСО МО «КЦСОИР «Журавушка» Елена Филина.

Небольшой с виду, но технически сложный объект возводили в несколько этапов, стоимость проекта — около трех миллионов рублей.

«Позиция нашей компании — помогать вообще детям. Не бизнесу, а именно детям. Бизнес должен обеспечивать себя сам, а дети… То, что мы вложим сейчас, то мы и получим в дальнейшем от них», — пояснил начальник службы безопасности ООО «Кроношпан» Вадим Александров.