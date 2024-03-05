Подмосковье 05 марта 2024, 17:32 Детская писательница Лариса Назарова из Одинцова получила международную литературную премию Источник фото: Мария Шматкова

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Писательница из Одинцова Лариса Назарова получила международную литературную премию «В начале было слово» за серию рассказов «Белый, звонкий». Автор пишет для детей, проводит творческие мастер-классы и рассказывает маленьким читателям о чудесах природы и любви к своему родному краю.

По ее словам, сначала она писала стихи, а желание писать рассказы пришло позже.

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«Сначала я писала стихи. Потом я стала писать стихи для детей и перешла на прозу, хотя мне казалось, что начать писать прозу очень сложно. Сейчас я получила литературную премию „В начале было слово“ именно за прозу. Рукопись называется „Белый, звонкий“ — это 28 коротких рассказов о природе и ее жителях», — рассказала Назарова.

Всего у писательницы вышло уже шесть книг, а сейчас готовится к изданию новая работа для детей под названием «Лес рассказывает сказки».

Лариса Назарова находит вдохновение в поездках по родным местам Подмосковья.

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