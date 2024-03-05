05 марта 2024, 17:32
Детская писательница Лариса Назарова из Одинцова получила международную литературную премию
Писательница из Одинцова Лариса Назарова получила международную литературную премию «В начале было слово» за серию рассказов «Белый, звонкий». Автор пишет для детей, проводит творческие мастер-классы и рассказывает маленьким читателям о чудесах природы и любви к своему родному краю.
По ее словам, сначала она писала стихи, а желание писать рассказы пришло позже.
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«Сначала я писала стихи. Потом я стала писать стихи для детей и перешла на прозу, хотя мне казалось, что начать писать прозу очень сложно. Сейчас я получила литературную премию „В начале было слово“ именно за прозу. Рукопись называется „Белый, звонкий“ — это 28 коротких рассказов о природе и ее жителях», — рассказала Назарова.
Всего у писательницы вышло уже шесть книг, а сейчас готовится к изданию новая работа для детей под названием «Лес рассказывает сказки».
Лариса Назарова находит вдохновение в поездках по родным местам Подмосковья.
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