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    20 октября 2021, 17:57

    Детской команде по следж-хоккею из Чехова помогут обновить спортивный инвентарь

    Глава Чеховского городского округа Артамонов пообещал обновить инвентарь детской команды по следж-хоккею

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Количество тренировочных часов на льду увеличат для детской команды по следж-хоккею в Чехове. Это аналог той же игры с шайбой, но для людей с ограниченными возможностями. Ребятам обновят и инвентарь. С этим помочь им пообещал глава городского округа Григорий Артамонов.

    Детской команде по следж-хоккею из Чехова помогут обновить спортивный инвентарь | Изображение 1

    Глава и ребята, занимающиеся следж-хоккеем, вместе приехали поддержать команду «Чеховские медведи». В городском округе состоялся матч Лиги Европы по гандболу.

    «Чеховские медведи» сразились с командой «Гог» из Дании. По окончании матча Артамонов познакомился с ребятами, которые выбрали для себя следж-хоккей.

    Игра заключается в противоборстве команд на специальных санях. Передавая шайбу клюшками, нужно как можно больше забить их в ворота противника, напомнил тренер по следж-хоккею в Чехове Владимир Терновский.

    Сейчас у нас 10 постоянных учеников. Ребята уже втянулись в этот вид спорта

    Владимир Терновский.

    Пообщавшись с ребятами, глава городского округа пообещал помочь купить новый инвентарь для детской команды.

    Также он отметил, что посодействует в увеличении количества тренировочных часов на льду.