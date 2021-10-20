Детской команде по следж-хоккею из Чехова помогут обновить спортивный инвентарь

Количество тренировочных часов на льду увеличат для детской команды по следж-хоккею в Чехове. Это аналог той же игры с шайбой, но для людей с ограниченными возможностями. Ребятам обновят и инвентарь. С этим помочь им пообещал глава городского округа Григорий Артамонов.

Глава и ребята, занимающиеся следж-хоккеем, вместе приехали поддержать команду «Чеховские медведи». В городском округе состоялся матч Лиги Европы по гандболу.

«Чеховские медведи» сразились с командой «Гог» из Дании. По окончании матча Артамонов познакомился с ребятами, которые выбрали для себя следж-хоккей.

Игра заключается в противоборстве команд на специальных санях. Передавая шайбу клюшками, нужно как можно больше забить их в ворота противника, напомнил тренер по следж-хоккею в Чехове Владимир Терновский.

Сейчас у нас 10 постоянных учеников. Ребята уже втянулись в этот вид спорта Владимир Терновский.

Пообщавшись с ребятами, глава городского округа пообещал помочь купить новый инвентарь для детской команды.

Также он отметил, что посодействует в увеличении количества тренировочных часов на льду.