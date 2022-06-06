Новая игровая зона появится в парке «Сказочный» в Сергиевом Посаде

Новая игровая зона в экостиле появится в парке «Сказочный» Сергиево-Посадского округа. Там разместят карусели, качели, тарзанку, горки и другие элементы. Сделают большой навес со скамьями.

Парк находится в городе Хотьково. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что этому месту отдыха всего несколько лет, и здесь еще продолжается преображение территории.

В этом году продолжим благоустройство новой парковой зоны. К концу августа здесь появится новое всесезонное пространство для отдыха Михаил Хайкин.

Здесь установят разнообразные игровые комплексы, включая ландшафт с трубами-проходами. Работы начались в мае.

Вблизи обустроят пешеходные дорожки, новые скамьи и урны. Сделают современное освещение.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.