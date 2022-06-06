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    06 июня 2022, 15:00

    Новая игровая зона появится в парке «Сказочный» в Сергиевом Посаде

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новая игровая зона в экостиле появится в парке «Сказочный» Сергиево-Посадского округа. Там разместят карусели, качели, тарзанку, горки и другие элементы. Сделают большой навес со скамьями.

    Новая игровая зона появится в парке «Сказочный» в Сергиевом Посаде | Изображение 1

    Парк находится в городе Хотьково. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что этому месту отдыха всего несколько лет, и здесь еще продолжается преображение территории.

    В этом году продолжим благоустройство новой парковой зоны. К концу августа здесь появится новое всесезонное пространство для отдыха

    Михаил Хайкин.

    Здесь установят разнообразные игровые комплексы, включая ландшафт с трубами-проходами. Работы начались в мае.

    Вблизи обустроят пешеходные дорожки, новые скамьи и урны. Сделают современное освещение.

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.