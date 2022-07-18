Детская игровая зона появилась в парке 1 Мая в Орехово-Зуеве

Еще одна зона отдыха появилась в парке 1 Мая Орехово-Зуева. Это современная игровая детская площадка с канатной дорогой и каруселями. На открытии аниматоры устроили шоу мыльных пузырей и провели физкультминутку.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, большое внимание развитию парков региона уделяют по поручению губернатора Андрея Воробьева. Новые точки притяжения появляются ежегодно.

Мы видим большой запрос от жителей на благоустроенные парки и прилагаем большие усилия для их развития Михаил Хайкин.

В парке установили игровой домик, канатную дорогу, карусели, мост и другие игровые комплексы. На открытии юные жители округа приняли участие в шоу мыльных пузырей и станцевали зумбу.

Парк 1 Мая в Орехово-Зуеве — одно из самых любимых мест округа. Всего в парке откроют 13 функциональных зон. Работы по благоустройству проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие парки и скверы Подмосковья благоустроят в этом году.