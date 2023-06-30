Подмосковье 30 июня 2023, 15:48 Детская игровая площадка появится в Центральном парке Мытищ после благоустройства

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Центральный парк культуры и отдыха благоустраивают в Мытищах. Там построят детскую игровую площадку, обустроят дорожки и отремонтируют фонтан. Работы завершат к 15 августа.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и профильные специалисты оценили работы на объекте. Главная особенность обустраиваемой новой игровой зоны — экостиль, отличающийся безопасностью и натуральностью материалов.

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Кроме того, в парке появятся новые детские игровые комплексы, лавочки, урны и торшеры. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку на пешеходных дорожках, кабели под освещение, подключают видеонаблюдение и интернет.

Особое внимание Юлия Купецкая уделила фонтану. Специалисты пояснили, что для нормального функционирования требуется ремонт форсунок и насоса. Они обещают провести эти работы и запустить фонтан к открытию парка в августе.

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