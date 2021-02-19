Детская гонка «Лыжня здоровья» прошла в Щелкове

Детская гонка «Лыжня здоровья» на призы шестикратного чемпиона паралимпийских игр Сергея Шилова состоялась в Щелкове. Половина участников забега — дети с ограниченными возможностями здоровья.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

«Проект „Единая страна — доступная среда“ направлен на выстраивание коммуникации между обществом и региональными отделениями партии „Единая Россия“. Одно из мероприятий, которое мы запустили уже в пятый раз в этом году, — это „Лыжня здоровья“. Оно направлено на пропаганду паралимпийских ценностей, чтобы дети вместе вышли на лыжню, зарядились бодростью, здоровьем и дали бой коронавирусу», — сказал Михаил Терентьев.

На сегодняшних соревнованиях было представлено три города: Щелково, Ивантеевка и Дмитров. Ранее такие соревнования прошли в Химках.

Представители местного отделения «Единой России», активисты партийного проекта не только помогли с организацией соревнований, но и выступили волонтерами — помогали лыжникам ориентироваться на трассе.

На наших соревнованиях все победители — каждый участник получает медаль и диплом. Самая главная цель мероприятия — не только привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями здоровья, но и показать, что каждый человек может достигать результатов и выигрывать медали, даже находясь в непростом положении Михаил Диктованный региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», паралимпийский чемпион мира.

Источник фото: телеканал «360»

В соревнованиях участвуют дети и подростки в возрасте от четырех до 17 лет. В числе участников юные спортсмены с инвалидностью. Бег на лыжах проводится классическим ходом, дистанции в зависимости от возраста составляют от 300 до 1500 метров.

Гонка «Лыжня здоровья» проводится в 11 населенных пунктах России, забеги будут проходить до середины апреля.