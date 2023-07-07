Подмосковье 07 июля 2023, 10:08 Детская эколого-краеведческая экспедиция началась в Богородском округе

Читать 360tv в

Детская эколого-краеведческая экспедиция «Шерна» началась в Богородском округе. Это 10-дневный курс для юных экологов в возрасте от 11 до 18 лет.

Экспедиция «Шерна» проходит уже 27-й раз. Ребята учатся собирать историко-культурные сведения о местности, отправляются в походы по заданным маршрутам, выполняют задания, занимаются природоохранной деятельностью, оформляют отчеты о проделанной работе и многое другое.

Реклама

«Каждый участник экспедиции выбирает себе то направление, по которому ему интересно работать. Или продолжает работать над какой-то темой по изучению рек Шерны, Клязьмы, Плотни, озера Борового разными методами. У нас есть отряд, который изучает эти водные объекты методом биоиндикации, то есть по тем объектам живой природы, которые обитают либо в реке, либо на ее берегах, и методом химического анализа», — поделилась руководитель детской эколого-краеведческой экспедиции «Шерна» Инна Кудинова.

Детей размещают в двухместных палатках, в них же находятся и классы для занятий, и медпункт, и столовая. На территории есть полевая лаборатория, библиотека и спортивная площадка. Многие приезжают сюда несколько раз.

«В первый раз я ездил на животных — мы ходили смотреть лосиные погрызы, бобров, хатки их, даже нашли лисью нору. Во второй год я поехал на биоиндикацию — мы смотрели на моллюсков, сами их доставали, смотрели на очистные сооружения Караваевской фабрики, не загрязняет ли она воду. Сейчас мне стало интересно попробовать изучать воздух», — рассказал участник экспедиции «Шерна» Тимофей Толоконников.

Антон Ерастов участвует уже 5-й раз. Каждый год он выбирает одно направление — прикладную физику. Сейчас парню 17 лет, он учится в колледже на программиста.

«Планирую после 18-летия возвращаться сюда и помогать ставить лагерь, как уже несколько лет подряд, помогать преподавателям, возможно, что-то рассказывать ребятам, <…> потому что опыт я небольшой получил», — сказал Антон.

Как говорят организаторы, такая экспедиция не просто дает новые знания детям. Здесь они уже начинают разрабатывать свои проекты, чтобы потом защищать их на разных конкурсах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».