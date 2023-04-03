Подмосковье 03 апреля 2023, 12:31 Детская больница в Красногорске заработает в 2024 году

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Строительство областной детской больницы продолжается в Красногорске, рабочие приступили к обустройству фасада здания. Открыть учреждение планируют в 2024 году.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, сейчас на стройплощадке трудятся 400 человек и 19 машин. Они кладут стены, обустраивают фасад и монтируют системы отопления.

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Детская больница в Красногорске будет работать для пациентов со всей России, ежегодно в ней будут получать помощь 15 тысяч детей. В ней установят 420 коек, врачи будут принимать до 300 человек в смену.

Получить помощь пациенты смогут по 28 профилям. Для них будут работать 14 отделений и 13 операционных. В десятиэтажном здании будет современное оборудование для диагностики и лечения, в том числе системы 3D-навигации для сложных операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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