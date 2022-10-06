Детская библиотека с творческой лабораторией открылась в Ивантеевке | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Детская библиотека с творческой лабораторией открылась в Ивантеевке

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Накануне после масштабной модернизации открылась Детская библиотека в Ивантеевке, которая победила в конкурсе на создание модельных библиотек. Состязание проводилось в рамках национального проекта «Культура».

Библиотеку практически полностью перестроили. В ней полностью реорганизовали пространство, сформировали творческую лабораторию для мультстудии и моделирования. Там появилась комфортная зона для занятий с дошкольниками, а также зона для просветительских и обучающих программ. Также установили интерактивную панель, компьютер, многофункциональный глобус.

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Дизайн решили сделать очень оригинальным, его посвятили самым известным образам отечественной мультипликации. С Ивантеевкой связана судьба трех самых известных художников-мультипликаторов — Александра Дуракова, Виктора Никитина и Леонида Носырева.

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На открытии присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков и другие важные личности. Эта библиотека стала 13-й в Подмосковье, которая была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». В следующем году в рамках этого же проекта в регионе собираются построить еще четыре библиотеки.

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