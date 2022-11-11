Подмосковье 11 ноября 2022, 20:26 Детсады Подольска получили почти 100 дополнительных мест благодаря президентскому проекту «Демография»

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Почти 100 дополнительных мест предоставили в частных детских садах Подольска, чтобы помочь молодым мамам снизить нагрузку по уходу за малышами. Четыре дошкольных учреждения округа уже принимают участие в президентском проекте «Демография», рассказал глава Подольска Дмитрий Жариков.

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«В 2021 году частные детские сады „Аленка“ и „Обыкновенное чудо“ предоставили в общей сложности места для 50 малышей от полутора лет. В этом году к проекту присоединились „Обыкновенное чудо“ и „Чудо-город“, приняв еще 40 ребят», — сообщил Дмитрий Жариков.

Глава Подольска добавил, что в округе уделяют особое внимание строительству новых и ремонту старых дошкольных учреждений.

Также в Подольске в этом году открыли новый детский сад на улице Колхозной, заложили строительство еще двух новых дошкольных учреждений в микрорайоне Климовск — на улицах Вокзальной и Школьной.

Дмитрий Жариков сообщил, что капитальный ремонт детского сада «Теремок» идет с опережением графика, здесь уже скоро смогут принять воспитанников.

Ранее стало известно, что строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове вышло на финишную прямую.